Ksiądz Artur podglądał mężczyznę w toalecie? Jest akt oskarżenia. Duchownemu grozi 5 lat więzienia

- Zarzucany czyn to utrwalanie wizerunku nagiej osoby bez jej zgody - powiedziała "Dziennikowi Wschodniemu" Agnieszka Kępka, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Duchownemu grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Do tego szokującego zdarzenia doszło na początku lutego w jednym z centrów handlowych w Lublinie. Mężczyzna zgłosił policjantom, że ktoś go nagrywał jak korzystał z toalety. Policjanci zatrzymali 37-letniego Artura S. Ksiądz tłumaczył się, że jest niewinny.

Do tej pory duchowny posługiwał w parafii w Łukowie. Ksiądz nie trafił do aresztu, ale został przez biskupa odsunięty od wszelkiej pracy duszpasterskiej. Artur S. czeka na proces w miejscu odosobnienia.

