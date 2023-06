i Autor: KPP Kraśnik Krewki 21-latek wysiadł z auta i zaczął robić TO. Pomylił się. Straty na 15 tys. złotych. Wszystko nagrała kamera

Skakał po samochodzie

Krewki 21-latek wysiadł z auta i zaczął robić TO. Pomylił się. Straty na 15 tys. złotych. Wszystko nagrała kamera

vera 10:46 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Policjanci z Kraśnika (woj. lubelskie) zatrzymali 21-latka, który zniszczył zaparkowany samochód. Mężczyzna przyznał się do tego, co zrobił. Tłumaczył, że chciał zniszczyć auto osobie, z którą ma konflikt. Nie wiedział, że auto, które kopie, należało do kogoś innego. 21-latek usłyszał zarzut zniszczenia mienia.