Koniec z oszczędzaniem na przyjemnościach? Wyniki Multi Multi, Ekstra Pensji i Mini Lotto z niedzieli 20.09.2026

Redakcja se.pl
2026-09-20 13:35

Zamiast planować kolejny zwyczajny tydzień, lepiej wyciągnij swoje kupony i przygotuj się na sprawdzenie szczęśliwych liczb. Publikowane tutaj wyniki Lotto z niedzieli 20 września 2026 roku to dla wielu jedyna szansa, by w końcu przestać martwić się rosnącymi kosztami życia. Jeśli twoje typy okażą się trafione, dzisiejszy wieczór może stać się początkiem zupełnie nowego życia bez konieczności liczenia każdego grosza.

Szyld z logo Lotto na ścianie kamienicy. O wynikach losowań Multi Multi i Mini Lotto przeczytasz na SE Lublin.
Autor: Shutterstock Okazały szyld z logo "Lotto" na elewacji starego budynku. Na białym tle niebieski napis "Lotto" z dwiema gwiazdami i pomarańczowym łukiem, symbolizujący nadzieję na wygraną. Losowania wyników loterii opisane są na Super Biznes.

Wyniki MultiMulti 20.09.2026

Godzina 14:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 20.09.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 20.09.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 20.09.2026

Godzina 14:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
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