Koniec z oszczędzaniem na przyjemnościach? Wyniki Multi Multi, Ekstra Pensji i Mini Lotto z niedzieli 20.09.2026

Zamiast planować kolejny zwyczajny tydzień, lepiej wyciągnij swoje kupony i przygotuj się na sprawdzenie szczęśliwych liczb. Publikowane tutaj wyniki Lotto z niedzieli 20 września 2026 roku to dla wielu jedyna szansa, by w końcu przestać martwić się rosnącymi kosztami życia. Jeśli twoje typy okażą się trafione, dzisiejszy wieczór może stać się początkiem zupełnie nowego życia bez konieczności liczenia każdego grosza.

Autor: Shutterstock Okazały szyld z logo "Lotto" na elewacji starego budynku. Na białym tle niebieski napis "Lotto" z dwiema gwiazdami i pomarańczowym łukiem, symbolizujący nadzieję na wygraną. Losowania wyników loterii opisane są na Super Biznes.