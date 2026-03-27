Kolejne zmiany na mapie woj. lubelskiego? W tej gminie mieszkańcy chcą nowej nazwy

Wyniki konsultacji jednoznaczne

Konsultacje społeczne przeprowadzono od 7 do 16 marca 2026 roku na podstawie uchwały Rady Gminy Chełm. Wzięło w nich udział 5 938 osób spośród ponad 15 tysięcy uprawnionych, co oznacza frekwencję na poziomie 39,45 proc.

Mieszkańcy mogli oddać głos zarówno elektronicznie, jak i w tradycyjnej formie papierowej. Z tej drugiej opcji skorzystała zdecydowana większość – ponad 5,1 tys. osób.

Najważniejszy jest jednak wynik głosowania. Spośród głosów ważnych aż 84,81 proc. mieszkańców opowiedziało się za zmianą nazwy gminy. Przeciwnych było 14,27 proc., a niespełna 1 proc. wstrzymał się od głosu.

Dlaczego zmiana nazwy?

Propozycja zmiany nazwy na „Gmina Pokrówka” ma przede wszystkim charakter wizerunkowy i porządkowy. Jak podkreślają władze samorządowe, chodzi o budowanie własnej, rozpoznawalnej marki oraz wzmocnienie lokalnej tożsamości.

Obecna nazwa powoduje bowiem częste nieporozumienia. W bezpośrednim sąsiedztwie funkcjonują dwie jednostki administracyjne o tej samej nazwie – miasto Chełm oraz gmina wiejska Chełm. Dla wielu osób różnica ta nie jest czytelna, co prowadzi do problemów także na poziomie administracyjnym.

Zmiana nazwy ma pomóc w jednoznacznej identyfikacji gminy, poprawić komunikację z mieszkańcami, inwestorami i partnerami oraz wzmocnić jej pozycję konkurencyjną.

Pokrówka jako symbol wspólnoty

Nowa nazwa nie jest przypadkowa. Pokrówka to miejscowość, w której od 1933 roku mieści się siedziba urzędu gminy. Zdaniem władz i mieszkańców to naturalny punkt odniesienia dla lokalnej społeczności.

Budowanie silnej marki miejsca – jak podkreślono – wymaga unikatowej nazwy, która odzwierciedla charakter i tożsamość danej wspólnoty. „Gmina Pokrówka” ma spełniać właśnie tę funkcję – być symbolem łatwym do rozpoznania i odróżnienia od innych jednostek.

Wójt Gminy Chełm Wiesław Kociuba podziękował mieszkańcom za udział w konsultacjach, podkreślając ich wysoką frekwencję i zaangażowanie. Szczególnie zwrócił uwagę na liczbę osób popierających zmianę, która – jak zaznaczył – pokazuje silne poparcie społeczne dla tego kierunku.

Decyzja ostateczna jeszcze przed władzami, ale wyniki konsultacji jasno wskazują, że mieszkańcy chcą zmian. Jeśli proces zostanie sfinalizowany, na mapie województwa lubelskiego może pojawić się nowa nazwa – Gmina Pokrówka.

