Kobieta chciała ugotować obiad. Doszło do tragedii

Do tego dramatu doszło około godz. 14. - Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 86-letnia kobieta, chcąc gotować na kuchence gazowej, odkręciła gaz i doszło do wybuchu. W wyniku tego zdarzenia, kobieta z poważnymi obrażeniami ciała została przetransportowana do szpitala - informuje aspirant Monika Ryczek z KPP Tomaszów Lubelski. Niestety, poparzenia okazały się na tyle rozległe, że kobieta zmarła.

Czytaj też: 34-letnia Anna nie żyje. Zginęła, gdy gotowała obiad u koleżanki. Tragedia niedaleko Radzynia Podlaskiego

Policjanci apelują o ostrożność podczas korzystania z urządzeń gazowych

- Kiedy poczujesz zapach gazu natychmiast wyłącz wszystkie urządzenia elektryczne, nie używaj otwartego ognia, nie pal papierosa. [...] Ważne jest również sprawdzenie szczelności podczas każdorazowej wymiany butli. Jeśli nie masz pewności, że połączenie butli z kuchenką lub urządzeniem grzewczym jest szczelne, nigdy nie sprawdzaj go płomieniem. Użyj wody z mydłem lub płynem do naczyń. Spryskaj nią miejsca połączenia. Jeśli powstanie na nich piana to znaczy, że butla jest nieszczelna. Na rynku są też specjalne, pianki do sprawdzania szczelności - przypominają policjanci.

Pożar w Radzyniu Podlaskim. Anna spłonęła, gdy gotowała obiad u koleżanki. Zdjęcia: