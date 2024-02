74-latka zgłosiła się do szpitala z dolegliwościami lewej ręki. Zoperowali jej prawą

Interwencją policji skończyły się zdarzenia z ul. Wrzosowej w Kraśniku, gdzie kierowca renaulta wjechał w protestujących rolników. Do wypadku, które został ostatecznie zakwalifikowane jako kolizja drogowa, doszło w piątek, 23 lutego, po godz. 16. Manifestacja miała miejsce w pobliżu węzła Kraśnik-Północ na drodze ekspresowej S19, blokując skrzyżowanie, przez które chciał przejechać 58-latek. Jak wstępnie informuje policja, rolnicy nie mieli jednak zamiaru ustąpić i kładli się na masce, uniemożliwiając przejazd. Mężczyzna mimo to ruszył do przodu, wjeżdżając w trzech rolników.

