Ale urwał! Kierowca traktora zrywał linie energetyczne przez 10 kilometrów

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Traktorem przewoził koparkę i zrywał przewody. Szkody na trasie 10 kilometrów

W piątek, 16 października około południa w powiecie włodawskim policjanci dostali zgłoszenia o ciągniku rolniczym z lawetą, na której znajdowała się koparka. Podczas jazdy maszyna zahaczała o przewody zawieszone nad drogą i je zrywała.

Jak ustalili funkcjonariusze, uszkodzenia powstały w czterech punktach na trasie Lubowierz – Kołacze – Stary Brus – Laski Bruskie. Chodzi o około 10-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 819 i krajowej nr 82.

Ze zgłoszeń wynikało, że kierowca nie zatrzymywał się w miejscach, w których doszło do zerwania przewodów. Policjanci ruchu drogowego pojechali więc sprawdzić, gdzie znajduje się pojazd.

W miejscowości Laski Bruskie zauważyli traktor ciągnący lawetę z koparką. Na ramieniu maszyny wisiały fragmenty przewodów elektrycznych i światłowodowych. Widać było też opalony lakier. Ślady te powstały w wyniku wyładowań elektrycznych po zerwaniu kabli.

65-latek uszkodził linie energetyczne. Sprawa trafi do sądu

Okazało się, że ciągnikiem kierował 65-letni mieszkaniec gminy Stary Brus. Policjanci zbadali go alkomatem. Mężczyzna był trzeźwy.

Podczas rozmowy z mundurowymi przyznał, że już wcześniej jeździł tą samą trasą, przewożąc koparkę na lawecie.

Na szczęście mimo zerwania przewodów elektrycznych nikomu nic się nie stało. Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny miejsc, w których doszło do uszkodzeń, i sporządzili dokumentację.

65-latek musi się teraz liczyć z konsekwencjami. Materiały zebrane przez policjantów zostaną przekazane do Sądu Rejonowego we Włodawie. Mężczyzna odpowie za nieprawidłowy przewóz ładunku i spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym.

Wczoraj w powiecie #włodawskim policjanci z @Policja_Wlodawa odebrali zgłoszenie, że kierujący zespołem pojazdów przewożąc na lawecie koparkę zerwał linie energetyczne na odcinku 1️⃣0️⃣ kilometrów. Na szczęście w wyniku tych zdarzeń nikomu nic się nie stało. Jak się okazało, ciągnikiem z podczepioną lawetą i załadowaną na niej koparką kierował 6️⃣5️⃣ – latek. Na ramieniu koparki widoczne były elementy zerwanych przewodów elektrycznych i światłowodowych. Jak przekazał mundurowym mężczyzna, to nie pierwszy raz, kiedy jechał tym zespołem pojazdów na tej trasie. Teraz odpowie za nieprawidłowy przewóz ładunku i spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym.— Policja Lubelska 🇵🇱 (@PolicjaLubelska) October 17, 2026