Ale urwał! Kierowca traktora zrywał linie energetyczne przez 10 kilometrów

Traktorem przewoził koparkę i zrywał przewody. Szkody na trasie 10 kilometrów
W piątek, 16 października około południa w powiecie włodawskim policjanci dostali zgłoszenia o ciągniku rolniczym z lawetą, na której znajdowała się koparka. Podczas jazdy maszyna zahaczała o przewody zawieszone nad drogą i je zrywała.
Jak ustalili funkcjonariusze, uszkodzenia powstały w czterech punktach na trasie Lubowierz – Kołacze – Stary Brus – Laski Bruskie. Chodzi o około 10-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 819 i krajowej nr 82.
Ze zgłoszeń wynikało, że kierowca nie zatrzymywał się w miejscach, w których doszło do zerwania przewodów. Policjanci ruchu drogowego pojechali więc sprawdzić, gdzie znajduje się pojazd.
W miejscowości Laski Bruskie zauważyli traktor ciągnący lawetę z koparką. Na ramieniu maszyny wisiały fragmenty przewodów elektrycznych i światłowodowych. Widać było też opalony lakier. Ślady te powstały w wyniku wyładowań elektrycznych po zerwaniu kabli.
65-latek uszkodził linie energetyczne. Sprawa trafi do sądu
Okazało się, że ciągnikiem kierował 65-letni mieszkaniec gminy Stary Brus. Policjanci zbadali go alkomatem. Mężczyzna był trzeźwy.
Podczas rozmowy z mundurowymi przyznał, że już wcześniej jeździł tą samą trasą, przewożąc koparkę na lawecie.
Na szczęście mimo zerwania przewodów elektrycznych nikomu nic się nie stało. Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny miejsc, w których doszło do uszkodzeń, i sporządzili dokumentację.
65-latek musi się teraz liczyć z konsekwencjami. Materiały zebrane przez policjantów zostaną przekazane do Sądu Rejonowego we Włodawie. Mężczyzna odpowie za nieprawidłowy przewóz ładunku i spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym.