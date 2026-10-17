Ale urwał! Kierowca traktora zrywał linie energetyczne przez 10 kilometrów

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-10-17 17:00

Poważne straty i zagrożenie dla innych – to efekt rajdu 65-latka, który przewoził koparkę na lawecie podpiętej do traktora. Po drodze zahaczał o przewody energetyczne i światłowodowe, niszcząc je na odcinku blisko 10 kilometrów. Policjanci namierzyli go z resztkami kabli na maszynie. Sprawa trafi do sądu.

Koparka na lawecie z ramieniem uniesionym wysoko pod linię energetyczną. O zrywaniu przewodów czytaj na SE Lublin.
Autor: POLICJA LUBELSKA/ Materiały prasowe
Wiózł koparkę i rwał linie energetyczne przez 10 kilometrów!
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Traktorem przewoził koparkę i zrywał przewody. Szkody na trasie 10 kilometrów

W piątek, 16 października około południa w powiecie włodawskim policjanci dostali zgłoszenia o ciągniku rolniczym z lawetą, na której znajdowała się koparka. Podczas jazdy maszyna zahaczała o przewody zawieszone nad drogą i je zrywała.

Jak ustalili funkcjonariusze, uszkodzenia powstały w czterech punktach na trasie Lubowierz – Kołacze – Stary Brus – Laski Bruskie. Chodzi o około 10-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 819 i krajowej nr 82.

Ze zgłoszeń wynikało, że kierowca nie zatrzymywał się w miejscach, w których doszło do zerwania przewodów. Policjanci ruchu drogowego pojechali więc sprawdzić, gdzie znajduje się pojazd.

W miejscowości Laski Bruskie zauważyli traktor ciągnący lawetę z koparką. Na ramieniu maszyny wisiały fragmenty przewodów elektrycznych i światłowodowych. Widać było też opalony lakier. Ślady te powstały w wyniku wyładowań elektrycznych po zerwaniu kabli.

65-latek uszkodził linie energetyczne. Sprawa trafi do sądu

Okazało się, że ciągnikiem kierował 65-letni mieszkaniec gminy Stary Brus. Policjanci zbadali go alkomatem. Mężczyzna był trzeźwy.

Podczas rozmowy z mundurowymi przyznał, że już wcześniej jeździł tą samą trasą, przewożąc koparkę na lawecie.

Na szczęście mimo zerwania przewodów elektrycznych nikomu nic się nie stało. Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny miejsc, w których doszło do uszkodzeń, i sporządzili dokumentację.

65-latek musi się teraz liczyć z konsekwencjami. Materiały zebrane przez policjantów zostaną przekazane do Sądu Rejonowego we Włodawie. Mężczyzna odpowie za nieprawidłowy przewóz ładunku i spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym.

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