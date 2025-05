Spis treści

Uzdrowisko widmo w Gruzji. Tu leczył się sam Stalin!

Ckaltubo to miasto w środkowo-zachodniej Gruzji oddalone zaledwie 7 km od Kutaisi, które w czasach Związku Radzieckiego cieszyło się ogromną popularnością jako uzdrowisko. Już w średniowieczu odkryto tam unikalne źródła wód radonowych o temperaturze 33-35 stopni Celsjusza, posiadających właściwości lecznicze w zakresie chorób układu krążenia, ginekologicznych, ruchowych oraz nerwowych.

Szczyt popularności Ckaltubo przypadł na lata 50. XX wieku, kiedy to miasto stało się jednym z najbardziej obleganych kurortów w Związku Radzieckim. Co ciekawe, było to ulubione miejsce wypoczynku Józefa Stalina, a pociągi z Moskwy kursowały do kurortu z dużą częstotliwością.

Ckaltubo - gruzińskie uzdrowisko, które upodobali sobie kuracjusze i dygnitarze z ZSRR

W czasach ZSRR Ckaltubo było synonimem luksusu i prestiżu. Powstawały tam wówczas monumentalne sanatoria otoczone parkami i ogrodami, gdzie wypoczywali znani działacze partyjni, artyści i zasłużeni obywatele.

Zniszczone już ośrodki zbudowane przed laty w stylu socrealistycznym, nadal zachwycają rozmachem i architekturą - marmurowe posadzki, kryształowe żyrandole i bogato zdobione sale balowe to tylko niektóre z elementów, które przypominają o dawnej świetności tego miejsca.

Gruzińskie uzdrowisko-widmo. Co dalej z Ckaltubo?

Po upadku Związku Radzieckiego Ckaltubo podobnie jak wiele innych miejsc w regionie przeżyło trudny okres - sanatoria zostały opuszczone, a miasto podupadło. W ostatnim czasie widać jednak światełko w tunelu, bowiem pojawiają się zmiany, które mogą przywrócić Ckaltubo do dawnej świetności. Jak się okazuje, część oryginalnych sanatoriów już funkcjonuje, tak jak np. Legends Spa Resort, które otwarto w 2011 roku. Dodatkowo w 2022 roku zakupiono aż 14 różnych ośrodków przez prywatnych inwestorów w ramach programu "Nowe życie dla Tskaltubo". Czy więc Ckaltubo ma szansę odzyskać dawną popularność i stać się ponownie cenionym uzdrowiskiem? Tego jeszcze nie wiemy, lecz miejmy nadzieję, że tak, ponieważ to wyjątkowa lokalizacja dla kuracjuszy i turystów!