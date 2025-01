Kiedy zmiana czasu na letni 2025? Tego dnia przestawiamy zegarki

Spis treści

Zmiana czasu w Polsce

Co roku od lat zmiana czasu w naszym kraju budzi wiele kontrowersji. Okazuje się bowiem, że większość społeczeństwa jest za jej zniesieniem. Co ciekawe, już kilka lat temu Komisja Europejska planowała zakończenie owej praktyki, lecz przez pandemię COVID plany przesunęły się jednak w czasie. Pandemia aczkolwiek już dawno za nami, więc co ze zniesieniem owej zasady?

Kiedy ostatnia zmiana czasu w Polsce?

W październiku 2021 roku Komisja Europejska opublikowała komunikat dotyczący zmian czasu w latach 2022-2026. Z dokumentu wynika, że zniesienie zmiany czasu najprawdopodobniej nie nastąpi przynajmniej do 2026 roku, więc musimy uzbroić się w cierpliwość i jeszcze przez kilka lat pamiętać o zmianie godziny na zegarkach.

Kiedy zmiana czasu na letni 2025?

Ze zmianą czasu będziemy musieli zmierzyć się również i w tym roku, bowiem lada moment nadejdzie dzień zmiany czasu z zimowego na letni. Przestawienie zegarków czeka nas dokładnie z 29 na 30 marca 2025 roku, a zmiana sprawi, że nasze dni staną się nieco dłuższe.

Jak poradzić sobie ze zmianą czasu?

Zmiana czasu zarówno z letniego na zimowy, jak i z zimowego na letni sprawia, że nasz organizm musi przyzwyczaić się do nowego rytmu dnia. Choć tak naprawdę mówimy tylko o godzinie do przodu lub do tyłu, to i tak jest to bardzo odczuwalne. Niektóre osoby mogą w tym okresie czuć się gorzej i mieć takie objawy, jak np. zmęczenie czy ból głowy. Warto więc wówczas starać się zachować regularność w codziennych czynnościach, bowiem pomoże to utrzymać stabilny rytm snu.

Sonda Czy jesteś za zmianą czasu na zimowy i letni? TAK, ZMIANA CZASU JEST DOBRA NIE, NIE POWINNO BYĆ ZMIANY CZASU WSZYSTKO MI JEDNO