Karuzela złamała dwa palce 7-latkowi. "Widok był przerażający"

Do wypadku doszło we wrześniu, w 2022 roku. 7-letni chłopiec, który bawił się na karuzeli, w pewnym momencie doznał poważnego urazu nóg. Urządzenie złamało mu dwa palce u jednej stopy, zaś u drugiej zerwało paznokieć z palca. Według urzędu miasta doszło do usterki, która była spowodowana intensywnymi opadami deszczu. - Prawdopodobną przyczyną zdarzenia było wypłukanie po intensywnych opadach deszczu i burzy, ziemi oraz piasku przy urządzeniu, co spowodowało przechylenie podczas użytkowania i odkrycie krawędzi - odpisała TVN24 Justyna Góźdź z biura prasowego miasta. Jak zaznaczyła, usterka została już usunięta i plac zabaw wkrótce zostanie dopuszczony do użytkowania. Jak się jednak okazuje, dokumenty złożone przez miasto nie były kompletne. Zgodnie z decyzją nadzoru budowlanego, urząd ma teraz dostarczyć brakujące pisma. Z kolei ubezpieczyciel w odpowiedzi na pytania TVN24, odpisał, że obowiązuje go tzw. tajemnica ubezpieczeniowa i nie może ujawnić szczegółów sprawy.

