Kartki wielkanocne 2023 do pobrania za darmo. Zobacz piękne grafiki na Wielkanoc

Kartki wielkanocne 2023 piękne i kolorowe kartki z życzeniami. Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami. W tym roku wypada dokładnie 9 kwietnia. Okres świąt, to czas, kiedy składamy swoim bliskim serdeczne życzenia. Niestety, tradycja wysyłania pocztą kartek i pocztówek powoli odchodzi do lamusa... Zastąpiły je kartki elektroniczne, wysyłane najczęściej razem z życzeniami wielkanocnymi na Facebooku, Whatsappie, Messengerze, czy w innych mediach społecznościowych. Taki sposób składania życzeń ma wiele zalet, ponieważ możemy w ten sposób szybko skontaktować się ze swoimi najbliższymi. W związku z tym przygotowaliśmy propozycje różnorodnych kartek, które spodobają się każdemu, niezależnie od wieku.

Kartki na Wielkanoc do pobrania za darmo znajdziecie w galerii - WYSTARCZY KLIKNĄĆ W ZDJĘCIE PONIŻEJ!

Wielkanoc 2023. Kiedy w tym roku wypada Wielkanoc?

Kiedy wypada Wielkanoc 2023? Święta będziemy obchodzić w kwietniu. W tym roku pierwszy dzień świąt wielkanocnych wypada 9 kwietnia (niedziela), a drugi 10 kwietnia (poniedziałek). Wielkanoc 2023 jak zwykle poprzedza Wielki Post. Dla chrześcijan to czas pokuty - nawiązujący do 40 dni spędzonych przez Jezusa na pustyni. W Wielki Post powstrzymujemy się od hucznych zabaw oraz jedzenia mięsnych potraw. Przed Wielkanocą obchodzimy tzw. Wielki Tydzień, w którego skład wchodzą ustanowiona na pamiątkę przybycia Jezusa do Jerozolimy Niedziela Palmowa, Wielki Czwartek upamiętniający ustanowienie Eucharystii przez Chrystusa oraz Wielki Piątek, czyli dzień wyciszenia. Mszy nie odprawia się również w Wielką Sobotę, ale tego dnia wierni przynoszą do kościoła koszyczki ze święconką, czyli z pokarmami do poświęcenia. Popularnie nazywa się ten dzień święconką.

