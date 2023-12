Karp w woj. lubelskim. Gdzie i za ile kupić?

Karp na polskich stołach

Nie każdy wie, że karp na dłużej wpłynął na polskie wigilijne stoły dopiero po drugiej wojnie światowej. Do masowego jedzenia tej ryby zachęcał w 1947 r. zachęcał w czasach PRL-u Hilary Minc, ówczesny minister przemysłu. Używał przy tym sloganu "Karp na każdym wigilijnym stole w Polsce". Ale myliłby się ten, kto dopatrywałby się w polityku upodobania do smaku karpia - zadecydował o tym czysty pragmatyzm: to była jedyna względnie łatwo dostępna ryba. Podobny rodowód ma zwyczaj własnoręcznego uśmiercania ryby - w czasach PRL-u zakładano państwowe hodowle karpia i chętni mogli otrzymać go żywego jako premię od zakładu pracy.

Dziś nadal ten sposób sprzedaży budzi wątpliwości u osób zajmujących się prawami zwierząt.

Sposoby na karpia

Najczęściej karpia podaje się usmażonego w kawałkach. Miłośnicy i miłośniczki jedzenia tej ryby wymyślili jednak mniej oczywiste przepisy, m.in.:

karp po żydowsku,

zapiekany karp w śmietanie,

zapiekany karp w śmietanie i z grzybami,

karp po grecku,

zupa z karpia.

Ceny karpia w woj. lubelskim

Ceny karpia wahają się od 25 zł/kg za świeżego ubitego. W ofercie najczęściej jest także karp wypatroszony (od 36 zł/kg) i filety (od 65 zł/kg).

Gdzie kupić karpia w woj. lubelskim?

Chełm i okolice

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, Siennica Różana

Pstrągowo Żółtańce-Kolonia

Parczew i okolice

Gospodarstwo Rybackie w Siemieniu

Parczew Gospodarstwo Rybackie Tyśmienica

Dęblin i okolice

Łowisko Okowita w Dęblinie

sklep rybny w Dęblinie

Ryby Dziosa w Dęblinie

Kraśnik i okolice

Sklep Rybny Barbara Iracka

Lubartów i okolice

Ryby z Doliny Tyśmienicy i Wieprza w Lubartowie

Łuków i okolice

Gospodarstwo Rybackie Burzec

Puławy i okolice

Gospodarstwo Rybackie Bełżec

Radzyń Podlaski i okolice

sklep rybny w Radzyniu Podlaskim

Ryki i okolice

Gospodarstwo Rybackie KOCK

Tomaszów Lubelski i okolice

Gospodarstwo Rybackie Bełżec/Karpiówka

Włodawa i okolice

sklep rybny Gruba Ryba

Zamość

Gospodarstwo Rybackie Topornica