i Autor: Shutterstock Ksiądz kolęda

Już nie koperty. Teraz księża po kolędzie chcą otrzymywać pudełka

Choć z pewnością dla wielu może być to niewiarygodne, to okazuje się, że najprawdopodobniej tradycyjne koperty z datkami przekazywane przez wiernych duchownym podczas kolędy przechodzą powoli do lamusa! Coraz więcej księży nie chce już takiej formy podziękowania - zamiast kopert proponują, by dawać im pudełka!