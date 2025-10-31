Jak nie spłonąć na cmentarzu? Pamiętaj o tym na Wszystkich Świętych

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-10-31 6:52

Wszystkich Świętych już za chwilę, więc lada moment tysiące Polaków wybierze się na cmentarze. Pamiętajmy jednak, że wystarczy chwila nieuwagi przy grobie, zapalniczka w dłoni, powiew wiatru i nieszczęście gotowe. Co roku strażacy interweniują na cmentarzach z powodu drobnych pożarów, więc zanim zapalisz znicz, dowiedz się jak nie spłonąć w dosłownym sensie 1 listopada.

Wszystkich Świętych 2025

Dzień Wszystkich Świętych, obchodzony 1 listopada, to jedno z najważniejszych świąt w polskim kalendarzu katolickim. Tego dnia wspominamy zmarłych bliskich, odwiedzamy ich groby, zapalamy znicze i składamy kwiaty - symbole pamięci i szacunku. Cmentarze zapełniają się wówczas tysiącami osób, a migoczące światła tworzą wyjątkową, niemal magiczną atmosferę zadumy i wspólnoty. To czas, w którym zatrzymujemy się na chwilę, by pomyśleć o tych, których już z nami nie ma. 1 listopada dochodzi jednak niekiedy do małych pożarów na cmentarzach, które zazwyczaj spowodowane są nieuwagą. Warto więc wiedzieć, jak uchronić się przed niebezpiecznym incydentem. 

Jak nie spłonąć na cmentarzu? Wskazówki na 1 listopada

Niestety, ale dzień Wszystkich Świętych bywa też momentem, w którym łatwo o nieszczęśliwe wypadki. Gęsto ustawione znicze, tłumy ludzi i jesienny wiatr tworzą warunki sprzyjające drobnym pożarom. Każdego roku strażacy przypominają, by zachować ostrożność, bo nawet chwila nieuwagi może skończyć się poparzeniem lub zapaleniem ubrań. Warto więc pamiętać o kilku prostych zasadach bezpieczeństwa, które pomogą uniknąć przykrych sytuacji i pozwolą spokojnie uczcić pamięć najbliższych. W galerii zdjęć poniżej znajdziecie 7 wskazówek, które mogą uchronić przed pożarem na cmentarzu. Mowa nie tylko o wiązaniu włosów.

Jakie znicze wybrać na Wszystkich Świętych 2025?

Wybór odpowiedniego znicza na cmentarz to nie tylko kwestia estetyki, to także decyzja o bezpieczeństwie, trwałości i komforcie użytkowania. Oto kilka wskazówek, czym warto się kierować, by światło pamięci nie zgasło zbyt wcześnie i by uniknąć ryzyka pożaru.

  • Materiał obudowy i oszklenie - szkło hartowane lub grubsze szkło jest lepsze niż cienkie szkło lub cienki plastik.
  • Wkład LED - coraz częściej wybierany jako alternatywa tradycyjnych wkładów parafinowych. Nie wykorzystuje on otwartego ognia, jest odporny na wiatr i deszcz i może świecić przez wiele dni, a nawet tygodni.
  • Czas świecenia i wymagania energetyczne - w przypadku zniczy LED zwróć uwagę, ile czasu deklaruje producent i jakie baterie stosuje.
