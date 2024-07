IMGW ostrzega przed wichurami. W tych regionach będzie najgorzej

Ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem

Ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem dotyczą mieszkańców woj. podlaskiego, a także części województw: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Alerty meteo obowiązują od poniedziałkowego poranka do godzin popołudniowych. - Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, w centrum i na wschodzie w porywach do 65 km/h, na północnym wschodzie do 75 km/h, północno-zachodni. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 55 km/h, w Bieszczadach do 60 km/h, w Sudetach do 65 km/h - czytamy w komunikacie IMGW. W poniedziałek (29 lipca) zachmurzenie małe i umiarkowane, na północnym wschodzie i miejscami więcej ciemnych chmur i tam możliwe są przelotne opady deszczu. Chłodniej niż w ostatnich dniach. Temperatura maksymalna od 19°C, 21°C na północy oraz Podhalu, około 23°C w centrum. Najcieplej w zachodniej i południowej Polsce, do 24°C.

⚠️UWAGA⚠️‼️ NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️SILNY WIATR 1 °🟡Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu i północnego zachodu.➡️https://t.co/6QbbT2PXQF pic.twitter.com/YGUAGeuVMQ— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 29, 2024

Wichury nad Polską. Strażacy przedstawili alarmujące dane

Niedziela była bardzo niespokojna, jeśli chodzi o pogodę. W związku z frontem burzowym strażacy odebrali 3354 zgłoszenia dotyczących usuwania skutków silnego wiatru oraz podtopień budynków i ulic. Najwięcej zdarzeń miało miejsce w województwach:

mazowieckim 904,

warmińsko-mazurskim 834,

podlaskim 286,

kujawsko-pomorskim 269,

łódzkim 249.

🚒👨‍🚒💨⛈️ 3️⃣3️⃣5️⃣4️⃣zdarzenia pogodowe to bilans wyjazdów straży pożarnej w związku z przechodzącym w niedzielę przez kraj frontem (opady, silny wiatr). 🚨Najwięcej zdarzeń w woj.: mazowieckim 904, warmińsko-mazurskim 834, podlaskim 286, kujawsko-pomorskim 269 i łódzkim 249. pic.twitter.com/C7eI86HMow— Państwowa Straż Pożarna (@KGPSP) July 29, 2024