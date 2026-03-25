Ile lat wytrzyma wielka płyta? Wyliczenia żywotności bloków zaskakują

W latach 1971-1978 w Polsce powstało ponad 2,2 miliona mieszkań, z czego większość wybudowano w technologii tzw. wielkiej płyty. Dziś w tego typu obiektach mieszka 10-12 mln Polaków. To właśnie ten odsetek społeczeństwa co jakiś czas zastanawia się, ile jeszcze będzie można żyć w PRL-owskich budynkach. Czy bloki z wielkiej płyty mają swój termin przydatności?

Ile jeszcze wytrzymają bloki z wielkiej płyty?

Bloki z wielkiej płyty to jeden z najbardziej charakterystycznych elementów krajobrazu polskich miast. Dziś dla wielu osób są codziennością - miejscem życia, dorastania i pracy. Jednocześnie coraz częściej pojawia się pytanie: ile jeszcze będą bezpieczne i trwałe?

Wokół tego tematu narosło wiele mitów i obaw. Niektórzy przewidują ich rychły koniec, inni podkreślają solidność zastosowanych technologii. Rzeczywistość nie jest jednak tak jednoznaczna. Trwałość takich budynków zależy od wielu czynników, takich jak jakość wykonania, stan techniczny, regularność remontów czy warunki eksploatacji.

Bloki z wielkiej płyty mają wiele wad. Pękające ściany to tylko początek

Ile postoi wielka płyta? Mamy czas!

Bloki z wielkiej płyty pierwotnie zakładano na użytkowanie przez 50-70 lat. W rzeczywistości chodziło jednak o czas, po którym należało przeprowadzić większe remonty i modernizacje. Jak podkreślał w rozmowie z portalem Fakt Tomasz Błeszyński - doradca rynku nieruchomości, wieloletnie obserwacje pokazują, że trwałość poszczególnych elementów takich konstrukcji jest znacznie większa.

Szacuje się, że ściany żelbetowe z prefabrykatów mogą wytrzymać około 100 lat, stropy Kleina nawet 100-130 lat, a stropy żelbetowe - zarówno monolityczne, jak i prefabrykowane - od 130 do 150 lat. Podobne wartości osiągają klatki schodowe wykonane z żelbetu, których trwałość ocenia się na 120-150 lat.

Oznacza to, że konstrukcje - jeśli są odpowiednio eksploatowane i konserwowane - mają potencjał wieloletniej trwałości, często przewyższając w tym zakresie wiele współczesnych budynków deweloperskich - mówił w rozmowie z portalem Fakt Tomasz Błeszyński.

Co ciekawe, choć nowe apartamentowce kuszą funkcjonalnymi układami, garażami podziemnymi, windami i wyższym standardem części wspólnych, w praktyce już po kilkunastu latach użytkowania zdarzają się w nich poważniejsze usterki - od problemów z izolacją przeciwwilgociową po niedociągnięcia wykonawcze balkonów czy tarasów. Oczywiście nie oznacza to, że dzisiejsze budownictwo jest słabsze. Pokazuje raczej, że o jakości decyduje nie tylko sama technologia, ale także nadzór inwestorski, jakość materiałów i rzetelność wykonania.