i Autor: gk Horror pod Białą Podlaską. Wnuk zabił dziadka i ranił nożem babcię!

Przyznał się do winy

Horror pod Białą Podlaską. Wnuk zabił dziadka i ranił nożem babcię!

Mężczyzna, który miał śmiertelnie ugodzić swojego 85-letniego dziadka i ciężko ranić 74-letnią babcię, usłyszał zarzuty, przyznał się do winy i wszystko wskazuje na to, że niebawem trafi do aresztu. Prokuratura złożyła wniosek do sądu o tymczasowe aresztowanie podejrzanego mężczyzny.