„Historia światła” po raz ostatni. Park iluminacji w Lublinie kończy sezon. Zobacz zdjęcia

Lumina Park w Lublinie działa od początku listopada ub. r. na terenie Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie w sezonie zimowym. Można go odwiedzać po zachodzie słońca. Na odwiedzających czekają liczne instalacje świetlne, które w bieżącym sezonie opowiadają „Historię światła”. W niedzielę (18 lutego) od godz. 17:30 do godz. 21 macie ostatnią szansę na to, by zobaczyć lubelski park iluminacji w tej odsłonie, bo jego sezon dobiega końca.

Wejście do Lumina Parku w Lublinie zlokalizowane jest od ul. Willowej (park działa do godz. 21, ale ostatnie wejście na jego teren jest możliwe najpóźniej o godz. 20). Wstęp jest płatny. Cennik znajdziecie na stronie luminapark.pl/lublin.

