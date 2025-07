Groziła dzieciom nożem i to nagrywała! "Ona nie powinna być nazwana matką"

40-letnia Anna W. z Tomaszowa Lubelskiego usłyszała zarzuty po tym, jak groziła nożem swojej dziewięcioletniej córce i prawie rocznemu synowi. Skandaliczne nagranie trafiło do redakcji "Uwagi" TVN. Mimo to, sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury o tymczasowy areszt dla kobiety. Po dwóch tygodniach pobytu w szpitalu psychiatrycznym, podejrzana wróciła do domu. Decyzja wywołała ogromne oburzenie.

i Autor: Anna Shvets / CC0 / pexels.com Groziła dzieciom nożem i to nagrywała! "Ona nie powinna być nazwana matką"