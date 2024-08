Gmina ostrzega mieszkańców. "Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności"

QUIZ. Jesteś optymistą czy pesymistą? Odpowiedzi na te pytania rozstrzygną to raz na zawsze

- W związku z informacją dotyczącą obecności wilków na terenie Gminy Wojcieszków (sołectwo Siedliska) prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności! Wilki to zwierzęta płochliwe i unikają kontaktu z człowiekiem. Pamiętajmy jednak, że są to zwierzęta dzikie i w przypadku napotkania wilka należy spokojnie się oddalić - czytamy w komunikacie wydanym przez gminę.

Gmina jednocześnie przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:

Nie dokarmiaj wilków.

Zabezpieczaj zwierzęta domowe, psy w pomieszczeniu lub w kojcu.

Na terenie posesji oraz podczas pobytu w lesie nie pozostawiaj niezabezpieczonej żywności lub jej resztek.

Zabezpieczaj pojemniki na odpady kompostowane oraz komunalne.

Nie dotykaj napotkanego w lesie szczenięcia wilka, nie zabieraj go do domu.

Zabezpieczaj zwierzęta gospodarskie.

Wilki są pod ścisłą ochroną

Wilki od 1998 roku znajdują się pod ścisłą ochroną. Populację wilka w Polsce można oszacować na ponad 2 tys. osobników. Za zabijcie lub skłusowanie wilka grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Według leśników, wilki są raczej płochliwe i boją się ludzi. - Zwierzęta te widywane są w pobliżu małych gospodarstw wiejskich usytuowanych głównie w pobliżu lasu. Trzeba zdawać sobie sprawę, że taki widok to rzadkość i należy przypuszczać, że może być to związane z ich częstym i znacznym przemieszczaniem się w granicach własnego, ogromnego powierzchniowo terytorium - informuje Nadleśnictwo Białowieża.

