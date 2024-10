Spis treści

Halloween 2024. Święto grozy już za chwilę

Halloween to święto, które przez wiele lat znane nam było tylko z amerykańskich filmów. Z czasem jednak pojawiło się również w Polsce i po dziś dzień jest praktykowane przez wiele osób. Historia Halloween sięga jeszcze czasów pogańskich i to głównie dlatego w naszym kraju dzień ten wzbudza tyle kontrowersji w szczególności wśród duchownych.

Wigilię Wszystkich Świętych obchodzi się dokładnie 31 października i to właśnie wtedy na ulicach miast można spotkać poprzebierane za upiory i duchy osoby, które idą bawić się ze znajomymi lub tradycyjnie zbierają cukierki. Imprezy to jednak nie wszystko! W czasie Halloween popularnością cieszą się również maratony filmowe. Co jednak obejrzeć w domowym zaciszu? Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Filmy na Halloween. Co warto obejrzeć?

Halloween to idealny moment na to, by obejrzeć filmy, budujące napięcie i przyprawiające o gęsią skórkę. Bez wątpienia 31 października warto więc powrócić do klasyków, czyli np. do "Rodziny Addamsów". Kolejną świetną propozycją jest produkcja w reżyserii Tima Burton z lat 90. a mianowicie "Edward Nożycoręki".

Jeśli wieczór filmowy chcesz zorganizować z dziećmi, polecamy włączyć na dużym ekranie amerykański film familijny z 1993 roku w reżyserii Kenny’ego Ortegi - "Hokus Pokus" lub pełnometrażowy film z serii Scooby Doo, czyli "Scooby-Doo! Wesołego Halloween".

W naszej galerii zdjęć poniżej znajdziesz więcej propozycji filmów na Halloween. Zachęcamy do sprawdzenia!