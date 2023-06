Dziwaczny przystanek w Zamościu. "Możesz się powspinać czekając na autobus". O co tu chodzi?

Nowa wiata przystankowa w Zamościu. Może i nie spełnia żadnej funkcji, ale przynajmniej jest brzydka! - napisał w mediach społecznościowych Wojciech Vincent Sawoniewicz, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy w województwie mazowieckim. Do postu została dołączona fotografia metalowej konstrukcji przypominającej stelaż. Obok stoi znak informujący o tym, że będzie tu przystanek autobusowy. Post pojawił się w internecie w czwartek (15.06) i od razu wzbudził sensację oraz salwy śmiechu. Działacz Nowej Lewicy nagłośnił, a internauci komentują. "To jest plac zabaw", "możesz się powspinać czekając na autobus", "do parkouru w sam raz", "przynajmniej jest brzydka i zapewne droga" - to tylko kilka z kilkudziesięciu komentarzy, które pojawiły się pod postem.

Część internautów zwraca uwagę, że przystanek autobusowy prawdopodobnie nie jest jeszcze gotowy i nie ma tak naprawdę, o co robić szumu. - Ale ta wiata jest jeszcze w trakcie tworzenia. Powyżej wizualizacja pierwotnej wersji, ostateczna została zmieniona przez niefortunną literkę Z w projekcie. Wczoraj dodali betonową podstawę pod ławkę, reszta będzie kontynuowana - napisał jeden z internautów.

Napisaliśmy do Urzędu Miejskiego w Zamościu o komentarz w tej sprawie. Odpowiedź zamieścimy w tym artykule.

