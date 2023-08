QUIZ z geografii. Pytamy o to, co małe i duże. Bijemy brawo przy 8/10

Szły "po zupkę chińską"

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 20 sierpnia. Policjanci ze Świdnika otrzymali zgłoszenie o dzieciach, które bez żadnej opieki idą wzdłuż al. Jana Pawła II, która łączy Świdnik i Lublin. Ruch na tej ulicy jest dość duży, więc w każdej chwilo mogło dojść do nieszczęścia.

Mundurowi natychmiast udali się na miejsce, gdzie natrafili na 8-latka na rowerze. Chłopiec jechał poboczem, prawą stroną drogi. Za nim biegła 6-letnia dziewczynka.

- Dzieci oświadczyły, że wybierają się do galerii handlowej do Lublina, gdzie chcą kupić sobie zupkę chińską - poinformowała asp. szt. Elwira Domaradzka z KPP w Świdniku. - Dzieci zostały przekazane pod opiekę rodzicom.

Czterolatek bez opieki

To kolejne podobne zdarzenie, do którego doszło w Świdniku na przestrzeni ostatnich kilku dni. Policjanci interweniowali w piątek.

- Kobieta zadzwoniła na numer alarmowy twierdząc, że została zaczepiona przez małego chłopca, który poprosił, by odprowadzić go do domu - dodała asp. szt. Elwira Domaradzka.

Okazało się, że czterolatek był na placu zabaw pod opieką babci i niepostrzeżenie oddalił się.

- Na miejsce interwencji przybyła matka chłopca, której policjanci przekazali dziecko - tłumaczy policjantka

O zdarzeniach poinformowany został sąd rodzinny.

Policja apeluje

Policja apeluje do rodziców i opiekunów o opiekę nad dziećmi i uczenie ich, że nie powinny oddalać się samodzielnie.

"Apelujemy o odpowiednią i odpowiedzialną opiekę nad najmłodszymi! Właściwy nadzór nad małoletnimi to dla rodziców i opiekunów sprawa priorytetowa. Dzieci, które przebywają same mogą być narażone na niebezpieczeństwo. Od najmłodszych lat edukujmy ich na temat tego, że nie powinny samodzielnie oddalać się z miejsca zamieszkania czy spod opieki rodziców i opiekunów. Uczmy najmłodszych również dlaczego takie zachowania są niewłaściwe i jakie zagrożenia czyhają na nie, gdy są same" - czytamy w komunikacie policji.

