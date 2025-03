Dramatyczny finał wędkowania. Niepełnosprawny mężczyzna wpadł do rzeki

Spis treści

Hrubieszów: Wędkarz wpadł do rzeki

Do zdarzenia doszło 24 marca, około godziny 15:00. Policjanci sierż. Paweł Jaworski i sierż. sztab. Jarosław Jastrzębski otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który wpadł do rzeki i nie może się wydostać. Na miejscu zastali dwóch wędkarzy, którzy desperacko próbowali pomóc tonącemu. - Nie mogli sobie poradzić i wezwali na miejsce policjantów - relacjonuje asp. szt. Edyta Krystkowiak z KPP Hrubieszów.

Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do akcji ratunkowej. Po chwili udało im się wyciągnąć zziębniętego mężczyznę na brzeg. Okazało się, że 38-latek jest mieszkańcem Hrubieszowa i ma protezy obu nóg. Stojąc przy skarpie, zsunął się do wody i nie mógł wydostać się o własnych siłach.

Policjanci chwalą świadków

Policjanci okryli wyziębionego mężczyznę kocem termicznym i wezwali pogotowie ratunkowe. Ratownicy udzielili 38-latkowi niezbędnej pomocy, a następnie przetransportowali go do szpitala. Szybka reakcja wędkarzy i sprawna akcja ratunkowa policjantów uratowały życie mężczyźnie. To kolejny przykład, jak ważna jest pomoc drugiemu człowiekowi i jak istotną rolę w społeczeństwie odgrywają służby ratunkowe. Nasza redakcja apeluje do czytelników - nie bądźmy obojętni na dramat drugiego człowieka! W tym konkretnym przypadku świadkowie zareagowali najlepiej, jak tylko się dało.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].

i Autor: KPP Hrubieszów Akcja policji w Hrubieszowie. Wędkarz wpadł do rzeki