Dramat w powiecie włodawskim. 4,5-latek włożył rękę do maszynki do mięsa

Dramatyczne wezwanie ratowników
Jak poinformowała Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie – SP ZOZ, zgłoszenie wpłynęło do zespołu ratownictwa medycznego we wtorek, 7 kwietnia. Wezwanie dotyczyło małego dziecka, które uległo poważnemu wypadkowi podczas kontaktu z urządzeniem kuchennym.
Jak czytamy w komunikacie, 4,5-latek włożył rękę do maszynki do mielenia mięsa, co doprowadziło do urazu dłoni. Sytuacja wymagała natychmiastowej interwencji służb oraz szybkiego udzielenia pomocy medycznej.
Akcja ratunkowa i pomoc medyczna
Po dotarciu na miejsce ratownicy przystąpili do udzielania pierwszej pomocy. Najpierw konieczne było uwolnienie ręki dziecka z urządzenia. Następnie zespół ratownictwa medycznego założył opatrunki na rany, unieruchomił uszkodzoną kończynę oraz podał leki przeciwbólowe.
Jak udało się dowiedzieć z informacji przekazanych przez Stację Ratownictwa Medycznego w Chełmie, działania prowadzone były sprawnie i zgodnie z procedurami, aby jak najszybciej ustabilizować stan małego pacjenta.
Transport śmigłowcem LPR
Ze względu na charakter obrażeń podjęto decyzję o dalszym transporcie dziecka do specjalistycznej placówki. 4,5-latek został przekazany zespołowi Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przejął opiekę nad pacjentem.
Na ten moment nie podano szczegółowych informacji dotyczących dalszego stanu zdrowia dziecka. Służby apelują jednak o szczególną ostrożność, zwłaszcza w sytuacjach, gdy dzieci mają dostęp do urządzeń mogących stanowić zagrożenie dla ich zdrowia i życia.