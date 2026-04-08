Dramat w powiecie włodawskim. 4,5-latek włożył rękę do maszynki do mięsa

Dramatyczne wezwanie ratowników

Jak poinformowała Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie – SP ZOZ, zgłoszenie wpłynęło do zespołu ratownictwa medycznego we wtorek, 7 kwietnia. Wezwanie dotyczyło małego dziecka, które uległo poważnemu wypadkowi podczas kontaktu z urządzeniem kuchennym.

Jak czytamy w komunikacie, 4,5-latek włożył rękę do maszynki do mielenia mięsa, co doprowadziło do urazu dłoni. Sytuacja wymagała natychmiastowej interwencji służb oraz szybkiego udzielenia pomocy medycznej.

Lubelskie. Jazda pod prąd na rondzie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Akcja ratunkowa i pomoc medyczna

Po dotarciu na miejsce ratownicy przystąpili do udzielania pierwszej pomocy. Najpierw konieczne było uwolnienie ręki dziecka z urządzenia. Następnie zespół ratownictwa medycznego założył opatrunki na rany, unieruchomił uszkodzoną kończynę oraz podał leki przeciwbólowe.

Jak udało się dowiedzieć z informacji przekazanych przez Stację Ratownictwa Medycznego w Chełmie, działania prowadzone były sprawnie i zgodnie z procedurami, aby jak najszybciej ustabilizować stan małego pacjenta.

Transport śmigłowcem LPR

Ze względu na charakter obrażeń podjęto decyzję o dalszym transporcie dziecka do specjalistycznej placówki. 4,5-latek został przekazany zespołowi Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przejął opiekę nad pacjentem.

Na ten moment nie podano szczegółowych informacji dotyczących dalszego stanu zdrowia dziecka. Służby apelują jednak o szczególną ostrożność, zwłaszcza w sytuacjach, gdy dzieci mają dostęp do urządzeń mogących stanowić zagrożenie dla ich zdrowia i życia.

16