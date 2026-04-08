Dramat w powiecie włodawskim. 4,5-latek włożył rękę do maszynki do mięsa

Marta Grabiec
2026-04-08 14:14

Do groźnego zdarzenia doszło we wtorek, 7 kwietnia, na terenie powiatu włodawskiego. 4,5-letnie dziecko włożyło rękę do maszynki do mielenia mięsa, doznając poważnego urazu dłoni. Na miejscu interweniowały służby ratunkowe, a chłopiec został przekazany do dalszego transportu śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Maszynka do mięsa

i

Autor: Pixabay.com

Dramatyczne wezwanie ratowników

Jak poinformowała Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie – SP ZOZ, zgłoszenie wpłynęło do zespołu ratownictwa medycznego we wtorek, 7 kwietnia. Wezwanie dotyczyło małego dziecka, które uległo poważnemu wypadkowi podczas kontaktu z urządzeniem kuchennym.

Jak czytamy w komunikacie, 4,5-latek włożył rękę do maszynki do mielenia mięsa, co doprowadziło do urazu dłoni. Sytuacja wymagała natychmiastowej interwencji służb oraz szybkiego udzielenia pomocy medycznej.

Akcja ratunkowa i pomoc medyczna

Po dotarciu na miejsce ratownicy przystąpili do udzielania pierwszej pomocy. Najpierw konieczne było uwolnienie ręki dziecka z urządzenia. Następnie zespół ratownictwa medycznego założył opatrunki na rany, unieruchomił uszkodzoną kończynę oraz podał leki przeciwbólowe.

Jak udało się dowiedzieć z informacji przekazanych przez Stację Ratownictwa Medycznego w Chełmie, działania prowadzone były sprawnie i zgodnie z procedurami, aby jak najszybciej ustabilizować stan małego pacjenta.

Transport śmigłowcem LPR

Ze względu na charakter obrażeń podjęto decyzję o dalszym transporcie dziecka do specjalistycznej placówki. 4,5-latek został przekazany zespołowi Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przejął opiekę nad pacjentem.

Na ten moment nie podano szczegółowych informacji dotyczących dalszego stanu zdrowia dziecka. Służby apelują jednak o szczególną ostrożność, zwłaszcza w sytuacjach, gdy dzieci mają dostęp do urządzeń mogących stanowić zagrożenie dla ich zdrowia i życia.

Galeria zdjęć 16
Sonda
Czy miałeś kiedyś wypadek?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYPADEK