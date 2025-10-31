Dodaj kilka kropel do wazonu. kwiaty na cmentarzu wytrzymają o wiele dłużej!

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-10-31 5:21

Dzień Wszystkich Świętych to moment zadumy i pamięci. Właśnie wtedy szczególnie chcemy, by kwiaty na grobach naszych bliskich wyglądały świeżo i pięknie. Co ciekawe, okazuje się, że istnieje prosty sposób, by zachowały swój urok mimo chłodu i wiatru.

Jesienna wiązanka na cmentarz

i

Autor: RussieseO/ Getty Images
Dzień Wszystkich Świętych 2025

Już za chwilę, bowiem 1 listopada miliony Polaków udadzą się cmentarze, by z zadumą powspominać bliskie osoby, które odeszły. W tym dniu groby rozświetlają się blaskiem zniczy, a ich ozdobą stają się świeże kwiaty i starannie przygotowane kompozycje. Dbanie o mogiły to dla wielu nie tylko tradycja, ale też wyraz szacunku i miłości wobec tych, którzy odeszli. Co jednak zrobić, by świeże kwiaty zdobiły groby jak najdłużej? Okazuje się, że jest trik, o którym mało kto wie!

Ten trik uratuje kwiaty na cmentarzu. Wystarczy kilka kropel

Jeśli również zwracasz dużą uwagę na trwałość kwiatów na cmentarzu, musisz wiedzieć, że istnieje trik, a w zasadzie sekret wielu florystów, o którym mało kto słyszał. Mowa bowiem o wykorzystaniu soku z cytryny, który działa jak odżywka. 

Wystarczy dodać kilka kropel do wody w wazonie, by znacząco spowolnić rozwój bakterii. Kwaśne środowisko ogranicza proces gnicia łodyg i pozwala roślinom dłużej pobierać wodę. Dodatkowo, niewielka ilość cukru w wodzie może posłużyć jako źródło energii dla kwiatów - dzięki temu dłużej zachowują jędrność i kolor. Pamiętaj więc o tych trikach w sobotę 1 listopada i podziel się nimi z rodziną!

Jakie kwiaty kładzie się na grobie?

Wybór odpowiednich roślin na Wszystkich Świętych zarówno pod względem trwałości, jak i symboliki pozwala stworzyć kompozycje, które przez dłuższy czas będą cieszyć oko i oddawać należny hołd. Jakie więc kwiaty kupić na groby? Oto kilka bezpiecznych i popularnych propozycji:

  • Chryzantemy – symbol pamięci i szacunku
  • Róże – wyraz miłości i oddania
  • Lilie – czystość, duchowość i wieczny spokój
  • Astry – barwne wspomnienie jesieni.
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
CMENTARZ