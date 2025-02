Pracowała na kasie ponad 30 lat. Jej emerytura woła o pomstę do nieba!

Horoskop tygodniowy na 9-15.02.2025: Baran

21.03-20.04

WRESZCIE ZWYCIĘŻYSZ

Jeżeli ostatnio darłeś z kimś koty lub jeżeli ktoś próbował rzucać ci kłody pod nogi, teraz spuści nos na kwintę! Czekają cię dni pełne wielkiego triumfu nad wszelkimi wrogimi siłami. Czekałeś na to tak długo z utęsknieniem, a teraz wreszcie marzenia się spełnią.

RADA: Zmień coś w swoim rutynowym planie dnia, a wyjdzie ci to zdecydowanie na dobre. Pomyśl nad jakąś formą nowej aktywności fizycznej.

Horoskop tygodniowy na 9-15.02.2025: Byk

21.04-21.05

ZACHOWAJ SPOKÓJ

Najważniejsze teraz jest to, żebyś nadmiernie się nie denerwował, bo przecież tak naprawdę nie ma czym. Większość twoich kłopotów można rozwiązać, głębiej się nad nimi zastanawiając. A teraz masz szansę na relaks i wypoczynek, więc nie zmarnuj jej.

RADA: Nic nie jest jeszcze przesądzone. Gwiazdy podpowiadają, że wszystko jest w twoich rękach i możesz kształtować bieg wydarzeń, jak tylko chcesz.

Horoskop tygodniowy na 9-15.02.2025: Bliźnięta

21.05-21.06

MIŁA NIESPODZIANKA

Ostatnie dni były dla ciebie bardzo zaskakujące. A to jeszcze bynajmniej nie koniec niespodzianek! Dowiesz się o czymś, co dotyczy najprawdopodobniej twojej pracy. Będzie to bardzo korzystne dla ciebie, możesz już teraz zacierać ręce.

RADA: Zorganizuj się trochę lepiej, tak aby nic ci nie umknęło. Nie będzie to wcale wymagało od ciebie żadnego wielkiego wysiłku.

Horoskop tygodniowy na 9-15.02.2025: Rak

22.06-22.07

SZALONY TYDZIEŃ

Będzie się bardzo dużo działo. Zacznie się od trzęsienia ziemi, a potem napięcie będzie tylko rosnąć. Ale wszystko to będą bardzo miłe, chociaż zaskakujące wydarzenia. Nie słuchaj tylko tych, którzy mogą sobie z ciebie z tego powodu żartować.

RADA: Kieruj się tylko tym, co sam myślisz. Obecnie żadne rady z zewnątrz nie są ci potrzebne, ponieważ doskonale potrafisz poradzić sobie ze wszystkim.

Horoskop tygodniowy na 9-15.02.2025: Lew

23.07-22.08

COŚ ZA COŚ

Nie możesz mieć wszystkich tych rzeczy naraz. Musisz wybrać, najprawdopodobniej między czymś związanym z życiem osobistym, a czymś związanym z twoim rozwojem zawodowym. Wybierz, kierując się intuicją i bądź szczery sam ze sobą.

RADA: Ostatecznie okaże się, że taka sytuacja jest dla ciebie korzystna, więc nie załamuj rąk. Poza tym w twoim życiu będzie jeszcze wiele takich okazji.

