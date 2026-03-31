Dino - godziny otwarcia w Wielkanoc 2026. Do której zrobisz zakupy w święta?

Redakcja se.pl
2026-03-31 8:08

W okresie świąt wielkanocnych 2026 godziny otwarcia sklepów ulegają zmianie, co warto uwzględnić podczas planowania zakupów. Dotyczy to również popularnej sieci marketów Dino, która dostosowuje swój harmonogram do obowiązujących przepisów. Sprawdź, do której zrobisz zakupy w Dino przed Wielkanocą i w trakcie świąt.

Jakie sklepy są czynne w święta wielkanocne 2026?

Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny to dni ustawowo wolne od handlu, co oznacza, że większość sklepów będzie zamknięta. Dotyczy to wszystkich dużych marketów, supermarketów i dyskontów w całej Polsce. Nagłe zakupy w te dni będą możliwe głównie na stacjach benzynowych lub w małych sklepach, w których za ladą stanie sam właściciel, jak to bywa w przypadku niektórych sklepów Żabka. Lepiej jednak zaopatrzyć się we wszystko wcześniej, aby uniknąć nerwowego szukania otwartego punktu. A jak w święta wielkanocne 2026 czynne jest Dino?

Dino w Wielkanoc 2026. Do której zrobisz zakupy?

Klienci planujący zakupy w Dino muszą pamiętać, że w najważniejsze dni świąteczne sklepy tej sieci będą nieczynne. Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu, markety Dino pozostaną zamknięte zarówno w Niedzielę Wielkanocną, jak i w Poniedziałek Wielkanocny. Jedyną okazją na ostatnie zakupy przedświąteczne będzie Wielka Sobota, ale i wtedy sklepy będą otwarte znacznie krócej. Godziny otwarcia Dino w święta wielkanocne 2026 wyglądają następująco:

  • Wielka Sobota (4 kwietnia 2026): sklepy otwarte maksymalnie do 14:00
  • Niedziela Wielkanocna (5 kwietnia 2026): sklepy zamknięte
  • Poniedziałek Wielkanocny (6 kwietnia 2026): sklepy zamknięte

Warto pamiętać, że dokładne godziny zamknięcia w Wielką Sobotę mogą różnić się między poszczególnymi marketami. Najlepiej sprawdzić je bezpośrednio na stronie internetowej sieci Dino w zakładce z lokalizatorem sklepów. Wszystkie większe zakupy najlepiej więc zaplanować najpóźniej na sobotni poranek.

Jakie były godziny otwarcia Dino w Wielkanoc 2025? 

W ubiegłym roku sklepy Dino w Wielką Sobotę również działały krócej – większość z nich była otwarta tylko do godziny 13:00. Pokazuje to, że rzeczywiste godziny pracy mogą być bardziej ograniczone niż dopuszczają przepisy. Dlatego warto zaplanować zakupy wcześniej, aby uniknąć tłumów i mieć pewność, że wszystko z listy uda się kupić.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
