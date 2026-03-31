Jakie sklepy są czynne w święta wielkanocne 2026?

Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny to dni ustawowo wolne od handlu, co oznacza, że większość sklepów będzie zamknięta. Dotyczy to wszystkich dużych marketów, supermarketów i dyskontów w całej Polsce. Nagłe zakupy w te dni będą możliwe głównie na stacjach benzynowych lub w małych sklepach, w których za ladą stanie sam właściciel, jak to bywa w przypadku niektórych sklepów Żabka. Lepiej jednak zaopatrzyć się we wszystko wcześniej, aby uniknąć nerwowego szukania otwartego punktu. A jak w święta wielkanocne 2026 czynne jest Dino?

Dino w Wielkanoc 2026. Do której zrobisz zakupy?

Klienci planujący zakupy w Dino muszą pamiętać, że w najważniejsze dni świąteczne sklepy tej sieci będą nieczynne. Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu, markety Dino pozostaną zamknięte zarówno w Niedzielę Wielkanocną, jak i w Poniedziałek Wielkanocny. Jedyną okazją na ostatnie zakupy przedświąteczne będzie Wielka Sobota, ale i wtedy sklepy będą otwarte znacznie krócej. Godziny otwarcia Dino w święta wielkanocne 2026 wyglądają następująco:

Wielka Sobota (4 kwietnia 2026): sklepy otwarte maksymalnie do 14:00

sklepy otwarte maksymalnie do 14:00 Niedziela Wielkanocna (5 kwietnia 2026): sklepy zamknięte

sklepy zamknięte Poniedziałek Wielkanocny (6 kwietnia 2026): sklepy zamknięte

Warto pamiętać, że dokładne godziny zamknięcia w Wielką Sobotę mogą różnić się między poszczególnymi marketami. Najlepiej sprawdzić je bezpośrednio na stronie internetowej sieci Dino w zakładce z lokalizatorem sklepów. Wszystkie większe zakupy najlepiej więc zaplanować najpóźniej na sobotni poranek.

Jakie były godziny otwarcia Dino w Wielkanoc 2025?

W ubiegłym roku sklepy Dino w Wielką Sobotę również działały krócej – większość z nich była otwarta tylko do godziny 13:00. Pokazuje to, że rzeczywiste godziny pracy mogą być bardziej ograniczone niż dopuszczają przepisy. Dlatego warto zaplanować zakupy wcześniej, aby uniknąć tłumów i mieć pewność, że wszystko z listy uda się kupić.

