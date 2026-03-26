Kościół jasno o komunii w Wielkanoc. Wierni muszą zwrócić na to uwagę

Wielkanoc 2026

Wielkanoc to dla katolików najważniejszy moment w całym roku liturgicznym - czas radości ze Zmartwychwstania Jezusa, ale też głębokiej refleksji nad własnym życiem i relacją z Bogiem. W tym roku święta te wypadają 5 kwietnia, więc stosunkowo wcześnie i właśnie teraz coraz więcej wiernych zadaje sobie pytanie - czy można przystąpić do komunii bez wcześniejszej spowiedzi? Odpowiedź kościoła jest jednoznaczna, choć nie dla wszystkich oczywista.

Komunia w Wielkanoc bez spowiedzi? Kościół jasno wyjaśnia zasady

Kościół katolicki podkreśla, że kluczowym wymogiem do przyjęcia komunii świętej jest pozostawanie w stanie łaski uświęcającej, czyli brak grzechu ciężkiego. Jeśli wierny nie ma na sumieniu poważnych przewinień, nie ma obowiązku wcześniejszej spowiedzi - może przystąpić do Eucharystii. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku grzechu ciężkiego. Wówczas spowiedź jest konieczna i nie można jej pominąć. To właśnie ta zasada stanowi fundament nauczania kościoła i nie podlega żadnym wyjątkom.

Czy msza w Poniedziałek Wielkanocny jest obowiązkowa?

W kościele katolickim dniem obowiązkowym jest Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - to wtedy wierni powinni wziąć udział w Eucharystii. Natomiast drugi dzień świąt, czyli Poniedziałek Wielkanocny, choć jest ważnym elementem okresu wielkanocnego i dniem świątecznym, nie jest tzw. świętem nakazanym, więc na mszę nie trzeba iść.

Wydatki na Wielkanoc 2026

Ile w tym roku wydamy na Wielkanoc? Czy koszyki w marketach będą nas kosztowały więcej niż rok temu? Wiemy jednak już teraz, że na pewno droższe będą wszelkie podróże autem, bowiem ceny paliwa osiągają horrendalnie wysokie ceny.