Hałasowanie, dziwaczne klękanie, czy głośne śpiewanie nie jest obce katolikom, którzy chodzą do Kościoła na Mszę Św. I choć takie sytuacje się zdarzają, pojawia się pytanie, czy takie zachowanie przystoi w świątyni. Sprawdziliśmy, co na ten temat mówi kościelny savoir vivre. Co zrobić z płaczącym dzieckiem? Czy wypada wchodzić spóźnionym do kościoła? Sprawdź, jak dobrze znasz zasady, które obowiązują w kościele. O komplet punktów będzie wyjątkowo trudno, przekonaj się sam!

Znasz kościelny savoir vivre? Tego nie wolno robić w kościele. Nawet gorliwi katolicy będą w szoku! Pytanie 1 z 10 Osoba, która śpiewa w kościele głośniej niż inni: Powinna być przykładem dla pozostałych wiernych Powinna śpiewać ciszej, by nie rozpraszać innych Powinna stanąć jak najbliżej ołtarza, by ksiądz ją słyszał Następne pytanie

Pytania do quizu powstały w oparciu o publikację "Savoir vivre w Kościele. Podręcznik dla świeckich" autorstwa Stanisława Krajskiego.