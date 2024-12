Spis treści

Kiedy trzeba uczestniczyć we mszy świętej? Wierni powinni pamiętać o świętach nakazanych

W kościele katolickim obowiązują tzw. święta nakazane - czym jednak są? Okazuje się, że to po prostu dni, podczas których wierni zobowiązani są do uczestnictwa we mszy świętej, a wynikają one z Kodeksu Prawa Kanonicznego. W 2024 roku w sumie było ich 9 i mowa m.in. o 1 listopada, 25 grudnia, 15 sierpnia czy 6 stycznia. Jak jednak kwestia ta przedstawia się z dniem 1 stycznia? Czy w Nowy Rok wierni powinni udać się do kościoła?

Czy 1 stycznia trzeba iść do kościoła?

1 stycznia to w kościele katolickim ważne święto, a mianowicie obchodzimy wówczas uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Mało kto o tym wie, lecz okazuje się, że dzień ten jest świętem nakazanym, a to oznacza, że wierni powinni pojawić się na mszy świętej. Niestety, ale jeśli nie będziemy w niej uczestniczyć dobrowolnie, bez ważnego powodu - popełniamy grzech ciężki.

Co jeśli nie mogę się iść do kościoła 1 stycznia?

1 stycznia dla wielu osób to ciężki dzień ze względu na to, że 31 grudnia odbywa się Sylwester obfitujący w zabawy do białego rana. Co więc w sytuacji, gdy 1 stycznia będziemy zbyt zmęczeni, by udać się do kościoła na mszę? W takim przypadku warto zaplanować sobie liturgię dzień przed, bowiem według Kodeksu Prawa Kanonicznego, można uczestniczyć w wieczornej mszy świętej sprawowanej dzień wcześniej i wówczas nie popełnia się grzechu ciężkiego.

Sonda Czy Kościół powinien decydować o życiu intymnym Polaków? Tak Nie Nie mam zdania