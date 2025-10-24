Czy katolik może obchodzić Halloween? Jest stanowisko kościoła

2025-10-24 19:24

Halloween zbliża się wielkimi krokami, więc coraz więcej osób zaczyna zastanawiać się, czy świętowanie w przebraniach z przyjaciółmi jest grzechem. Jakie zdanie w tym temacie ma kościół? Niestety, większość duchownych odradza uczestnictwo w tego typu wydarzeniach.

Halloween

i

Autor: Lucas Andrade/ Unsplash.com
  • Kościół katolicki w Polsce ma jasne stanowisko wobec Halloween, które zyskuje na popularności.
  • Większość duchownych odradza katolikom udział w obchodach Halloween, mimo że samo święto kojarzone jest z zabawą.
  • Niektórzy księża twierdzą, że udział w Halloween, nawet niewinnie, jest obrzędem ku czci szatana.

Kiedy Halloween 2025? Upiorny dzień za chwilę!

Halloween obchodzimy co roku 31 października. To święto, które przywędrowało do Polski ze Stanów Zjednoczonych, zyskując w ostatnich latach coraz większą popularność. Kojarzy się przede wszystkim z przebierankami w straszne kostiumy, zbieraniem słodyczy od sąsiadów oraz dekorowaniem domów w upiorny, halloweenowy sposób. Coraz częściej zdarza się, że 31 października - szczególnie osoby młode - świętują na imprezach ze znajomymi. Niektórzy jednak zastanawiają się, czy takie poczynania są zgodne z wiarą katolicką? Niekoniecznie!

Czy katolicy mogą obchodzić Halloween?

W ostatnich latach Halloween zyskało w Polsce dużą popularność, a wraz z tym pojawiają się pytania: czy katolicy mogą brać udział w zabawach związanych z tym świętem? Czy uczestnictwo w imprezach halloweenowych jest zgodne z wiarą? Kościół katolicki nie zakazuje samych zabaw czy przebieranek, ale zwraca uwagę na ich charakter i przesłanie. Część duchownych uważa jednak, że samo pójście na imprezę halloweenową jest już obrzędem ku czci szatana.

Wiele osób uczestniczących w zabawach halloweenowych tłumaczy się, że nie mają z satanistami nic wspólnego, że nie oddają czci szatanowi, że to tylko zabawa. Niestety, przez sam fakt obchodzenia Halloween włączają się w obrzędy ku czci szatana, jedynie czynią to w inny, bezkrwawy sposób. Dla chrześcijanina świadomość, że w czasie Halloween prawdziwi czciciele szatana oddają mu cześć, powinna być wystarczającym argumentem, aby odcinać się od wszystkiego, co ma związek z tym świętem -wyjaśniał Ks. Józef Pierzchalski SAC, cytuje portal wiadomosci.onet.pl.

Można więc jasno stwierdzić, że stanowisko kościoła w sprawie halloween jest dość jasne  - wiernym nie zaleca się uczestnictwa w takich wydarzeniach. Oczywiście warto wziąć pod uwagę, że są księża, dla których nie będzie to problemem, ale są też i tacy, którzy reagują wręcz agresją na wszystko, co związane z halloween. W 2023 roku głośno było na przykład o sytuacji, kiedy to ksiądz zniszczył ozdoby z dyni: Rodzice poszukiwali wandala, który zniszczył święto ich dzieci. To proboszcz lokalnej parafii! 

