Czy katolik może obchodzić Halloween? Jest stanowisko kościoła

Kościół katolicki w Polsce ma jasne stanowisko wobec Halloween, które zyskuje na popularności.

Większość duchownych odradza katolikom udział w obchodach Halloween, mimo że samo święto kojarzone jest z zabawą.

Niektórzy księża twierdzą, że udział w Halloween, nawet niewinnie, jest obrzędem ku czci szatana.

Kiedy Halloween 2025? Upiorny dzień za chwilę!

Halloween obchodzimy co roku 31 października. To święto, które przywędrowało do Polski ze Stanów Zjednoczonych, zyskując w ostatnich latach coraz większą popularność. Kojarzy się przede wszystkim z przebierankami w straszne kostiumy, zbieraniem słodyczy od sąsiadów oraz dekorowaniem domów w upiorny, halloweenowy sposób. Coraz częściej zdarza się, że 31 października - szczególnie osoby młode - świętują na imprezach ze znajomymi. Niektórzy jednak zastanawiają się, czy takie poczynania są zgodne z wiarą katolicką? Niekoniecznie!

Czy katolicy mogą obchodzić Halloween?

W ostatnich latach Halloween zyskało w Polsce dużą popularność, a wraz z tym pojawiają się pytania: czy katolicy mogą brać udział w zabawach związanych z tym świętem? Czy uczestnictwo w imprezach halloweenowych jest zgodne z wiarą? Kościół katolicki nie zakazuje samych zabaw czy przebieranek, ale zwraca uwagę na ich charakter i przesłanie. Część duchownych uważa jednak, że samo pójście na imprezę halloweenową jest już obrzędem ku czci szatana.

Wiele osób uczestniczących w zabawach halloweenowych tłumaczy się, że nie mają z satanistami nic wspólnego, że nie oddają czci szatanowi, że to tylko zabawa. Niestety, przez sam fakt obchodzenia Halloween włączają się w obrzędy ku czci szatana, jedynie czynią to w inny, bezkrwawy sposób. Dla chrześcijanina świadomość, że w czasie Halloween prawdziwi czciciele szatana oddają mu cześć, powinna być wystarczającym argumentem, aby odcinać się od wszystkiego, co ma związek z tym świętem -wyjaśniał Ks. Józef Pierzchalski SAC, cytuje portal wiadomosci.onet.pl.

Można więc jasno stwierdzić, że stanowisko kościoła w sprawie halloween jest dość jasne - wiernym nie zaleca się uczestnictwa w takich wydarzeniach. Oczywiście warto wziąć pod uwagę, że są księża, dla których nie będzie to problemem, ale są też i tacy, którzy reagują wręcz agresją na wszystko, co związane z halloween. W 2023 roku głośno było na przykład o sytuacji, kiedy to ksiądz zniszczył ozdoby z dyni: Rodzice poszukiwali wandala, który zniszczył święto ich dzieci. To proboszcz lokalnej parafii!

Quiz. Co wiesz o Halloween? Odpowiedz na 11 przerażających pytań Pytanie 1 z 11 Kiedy obchodzi się Halloween? 31 października. Przez cały listopad. 24 grudnia. Następne pytanie

Sonda Wypada obchodzić Halloween w obecnym czasie? Tak Nie Wypada, ale z głową Nie ma zdania