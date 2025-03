Czy imprezowanie w czasie Wielkiego Postu to grzech? Ksiądz rozwiewa wątpliwości

Lublin. Rusza 12. edycja Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy zdecydują, na co pójdą pieniądze z miejskiej kasy

Wielki Post 2025. Wierni rozpoczęli już 40 dni wstrzemięźliwości

W tym roku Środa Popielcowa wypadła 5 marca i tym samym rozpoczęła Wielki Post w kościele katolickim. Dla wiernych to ważny okres w roku przepełniony czasem pokuty i refleksji. To także czas, gdy kościół zachęca swoich wiernych do wstrzemięźliwości i rezygnacji z różnych dóbr dnia codziennego. Katolicy podejmują różne wyrzeczenia, lecz czy muszą rezygnować także z zabawy?

Czy możemy imprezować w okresie Wielkiego Postu? Ksiądz reaguje

Tak jak wspominaliśmy, Wielki Post to czas refleksji i wyrzeczeń dla katolików, lecz czy muszą oni rezygnować z zabawy? Co w sytuacji, gdy podczas 40 dni postu, ktoś ma urodziny lub wesele? Czy w takim przypadku należałoby odpuścić wyjście na imprezę lub rozważyć jej przełożenie na inny termin? Tę kwestię jeszcze w poprzednim roku postanowił wyjaśnić znany z TikToka ksiądz Sebastian Picur, któremu jeden z użytkowników zadał następujące pytanie: Czy w Wielkim Poście mogę zrobić imprezę z okazji 18. urodzin?

Jeśli masz na myśli zabawę taneczną, to należy się postarać o dyspensę. Zachęcam też do świadectwa i powstrzymania się od tańca lub do organizacji po wielkim poście. Życzę ci bożego błogosławieństwa - odpowiedział duchowny na filmiku.

Jak widać więc, nawet impreza z okazji 18. urodzin nie zwalnia wiernych z przygotowań do Wielkanocy i należy powstrzymać się od udziału w takich wydarzeniach.

