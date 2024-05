Cztery owczarki niemieckie pogryzły dziecko. "Zaczęły skakać po 11-latku"

QUIZ. Co pamiętasz z bierzmowania? Dobry katolik powinien mieć wynik 10/10

Hrubieszów. Dziecko pogryzione przez psy. Owczarki skakały po 11-latku

Sceny grozy w Hrubieszowie! 11-letnie dziecko zostało pogryzione przez cztery owczarki niemieckie sąsiada. Chłopiec znał psy i już wcześniej się z nimi bawił. Zwierzęta nigdy nie zachowywały się w stosunku do niego agresywnie, zwłaszcza że same są jeszcze bardzo młode, bo mają zaledwie 6 miesięcy. Zabawa przerodziła się jednak w coraz bardziej agresywny atak na chłopca. O zdarzeniu poinformowało służby inne dziecko, które również uczestniczyło w zabawie z psami.

- W pewnym momencie cztery półroczne owczarki niemieckie zaczęły skakać po 11-latku i go drapać. Kiedy próbował je odgonić, te zaczęły gryźć chłopca. Jedna z dziewczynek zaalarmowała służby - relacjonuje lubelska policja.

11-latek z licznymi ranami trafił do szpitala w Hrubieszowie, a następnie został przetransportowany do placówki w Lublinie. Szczegółowe okoliczności tego zdarzenia wyjaśniają policjanci z komendy w Hrubieszowie. Mundurowi apelują o ostrożność podczas zabawy ze zwierzętami. Dzieci nie powinny wówczas przebywać same, lecz pod opieką osób dorosłych.

