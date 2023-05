Co tam się stało?

Cud w Parczewie. To nie koniec objawień! "Obraz będzie się zmieniać"

Pół Polski mówi o tym, co się stało przy ul. Spółdzielczej w Parczewie. Na jednym z rosnących tam drzew pojawiły się dziwne ślady, które połączone tworzą wizerunek Jezusa Chrystusa albo - jak twierdzą inni - Matki Boskiej. Kościół zaznacza, że do żadnego cudownego objawienia tam nie doszło. Mimo to, przed drzewem wciąż modlą się ludzie.