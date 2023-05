Ciała 14 osób znalezione w Lublinie! Straszne odkrycie na placu zabaw

Na Górkach Czechowskich w Lublinie odnaleziono kilkanaście nowych ciał. Jest komunikat IPN

W Lublinie jest pewne miejsce, o którym od dawna mówi się, że zginęło tam wielu ludzi i do dziś nie odnaleziono wszystkich ciał. To Górki Czechowskie, teren liczący sobie około 25 hektarów. Na temat tego, co dziś powinno się tam znajdować, toczył się w mieście długi spór zakończony nawet w 2019 roku referendum, nieważnym zresztą z powodu niskiej frekwencji, jednak pokazującym, że większość mieszkańców nie chce zabudowy tego miejsca. Co tam się działo? Na terenie Górek Czechowskich podczas II wojny światowej Niemcy przeprowadzali krwawe egzekucje. Do dziś znajdowane są ciała! Teraz dokonano kolejnych odkryć.

Setki ciał wykopanych z Górek Czechowskich. Teraz znaleziono kolejne. Nie wiadomo, kim była większość ofiar

Jak poinformowało dziś, w piątek 12 maja Biuro Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej, podczas prac archeologicznych prowadzonych ostatnio przez IPN odnaleziono szczątki 14 osób. Prace trwają i zostaną zakończone 19 maja. "Prace prowadzone są w ramach śledztwa Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie" – podaje biuro. Jak wiele ciał czeka na odnalezienie? Wiadomo, że na przełomie 1947 i 1948 roku podczas ekshumacji wykopano aż 231 ciał, ofiar sześciu niemieckich egzekucji. Wiosną ubiegłego roku na terenie obecnego placu zabaw znaleziono fragmenty kości. Większości ofiar nie udało się rozpoznać.

#GórkiCzechowskie #Lublinℹ️ W związku z licznymi zapytaniami przedstawicieli środowisk społecznych kierowanymi do BPiI IPN w sprawie ujawnienia na terenie Górek Czechowskich fragmentów kostnych, przedstawiamy wyniki ustaleń zespołu Biura. ✅ Informacja: https://t.co/ZthOIJH663 pic.twitter.com/mTmZW058vq— Poszukiwania IPN (@PoszukiwaniaIPN) June 18, 2020

