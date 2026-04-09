Bus kontra traktor. Groźny wypadek na drodze wojewódzkiej

Marta Grabiec
2026-04-09 12:42

Do groźnego wypadku doszło wczoraj przed południem w miejscowości Witoldów (gmina Wojsławice). Kierowca busa uderzył w tył ciągnika rolniczego z przyczepą. W wyniku zdarzenia 42-letni traktorzysta trafił do szpitala. Policja ustala szczegółowe okoliczności kolizji.

Autor: KMP Chełm/ Materiały prasowe

Zderzenie na drodze wojewódzkiej

Do zdarzenia doszło na drodze wojewódzkiej przebiegającej przez Witoldów. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 32-letni obywatel Ukrainy, kierujący busem marki Renault, najechał na tył ciągnika rolniczego Ursus, który ciągnął przyczepę. Siła uderzenia była na tyle duża, że traktor zjechał z jezdni do przydrożnego rowu, gdzie następnie przewrócił się.

Traktorzysta przetransportowany śmigłowcem

Najpoważniejsze konsekwencje zdarzenia poniósł 42-letni kierowca ciągnika. Mężczyzna doznał obrażeń ciała i został przetransportowany do szpitala lotniczym pogotowiem ratunkowym. Kierowcy busa oraz jego dwóm pasażerkom nic się nie stało.

Badanie alkomatem wykazało, że zarówno kierujący busem, jak i traktorzysta byli trzeźwi w chwili zdarzenia.

Policja apeluje o ostrożność

Funkcjonariusze prowadzą czynności mające na celu dokładne wyjaśnienie przyczyn i przebiegu wypadku. Jak podkreśla nadkomisarz Ewa Czyż, śledczy analizują wszystkie okoliczności zdarzenia.

Policja ponownie apeluje do kierowców o rozwagę i zachowanie szczególnej ostrożności na drodze, zwłaszcza na odcinkach, gdzie poruszają się pojazdy rolnicze. Różnice w prędkościach między nimi a samochodami osobowymi czy dostawczymi często stają się przyczyną niebezpiecznych sytuacji.

