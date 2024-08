Taka będzie pogoda w środę. Burze i ulewy wracają. Prognoza IMGW na 21.08.2024

Noc z wtorku na środę (20/21 sierpnia) będzie pochmurna. Miejscami na wschodzie przelotny deszcz i lokalne burze. W zachodnich regionach burze i deszcz mogą pojawić się nad ranem. Punktowo możliwy grad. - Prognozowana suma opadów do 15 mm na zachodzie, do 20 mm na wschodzie i do 30 mm lokalnie na południowym zachodzie - informuje IMGW. Uwaga na mgły, które lokalnie na południu mogą ograniczać widzialność do 500 m. Noc ciepła. Najchłodniej na Pomorzu, około 12°C. Na pozostałym obszarze od 14°C do 19°C. - Wiatr słaby, zmienny z przewagą południowo-wschodniego. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 70 km/h. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 70 km/h - prognozuje IMGW.

W środę (21 sierpnia) z zachodu na wschód przemieszczać się będą przelotne opady deszczu i burze, które po południu od zachodu kraju będą zanikać. Lokalnie możliwy również grad. - Prognozowana suma opadów w czasie burz od 20 mm do 30 mm, lokalnie na wschodzie i południowym wschodzie od 40 mm do 50 mm - przewiduje IMGW. Duże różnice w temperaturze. Na północnym zachodzie i zachodzie kraju od 20°C do 23°C. W centrum około 26°C. Upalnie na południowym wschodzie, tam termometry wskażą do 31°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami porywisty, na wybrzeżu okresami dość silny i w porywach do 65 km/h, z kierunków południowych, od zachodu kraju skręcający na zachodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 80 km/h, punktowo na południowym wschodzie do 90 km/h. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 70 km/h - informuje IMGW.

Źródło: IMGW

