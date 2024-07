QUIZ. Czy w ogóle wiesz, co to jest? Wydaje ci się, że znasz polski, zmierz się z tym! 6/7 to już sukces

Przed nami godziny pełne pogodowych anomalii. W nocy ze środy na czwartek, na wschodzie zachmurzenie będzie małe, a pozostałe obszary są poważnie zagrożone. Lokalnie spadnie nawet 40 mm deszczu! Parasole pójdą w ruch, a na drogach zrobi się bardzo ślisko. Od razu apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności.

- Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami, głównie w pasie od Pomorza i Warmii po Śląsk i Małopolskę. Początkowo lokalnie grad - podaje IMGW w prognozie synoptycznej. W centrum kraju zmierzymy się ze zjawiskiem nocy tropikalnej. Niestety, w ciągu dnia nie będzie lepiej, a wręcz przeciwnie.

- Uwaga! Dziś i w nocy (10/11 lipca 2024 r.) burze, silny wiatr, ulewny deszcz i grad. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr - taki alert RCB dostały tysiące Polaków.

Pogoda na jutro: Gwałtowne burze, ulewy i tropikalny upał w prognozie IMGW na czwartek

Prognoza na czwartek jest daleka od idealnej. Eksperci z IMGW wyliczają wszystkie niebezpieczne zjawiska, z jakimi zmierzą się Polacy i nawet doświadczeni specjaliści łapią się za głowy.

- Wystąpią burze z przelotnymi opadami deszczu, na wschodzie kraju także gradu. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz na zachodzie do 20 mm; na pozostałym obszarze do 35 mm, miejscami do 50 mm - prognozują synoptycy. - W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h, na wschodzie do 90 km/h - alarmują eksperci IMGW i publikują czerwone alerty.

Najgorzej będzie na wschodzie kraju, gdzie skumulują się burze i afrykański upał do 34 stopni Celsjusza. Na Podkarpaciu i Podlasiu słupki rtęci pokażą 32-33 stopnie. Od skwaru odpoczną mieszkańcy województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. Na północnym zachodzie temperatury spadną na poziom poniżej 20 stopni.

Burze i deszcze nie odpuszczą również kolejnej nocy. Zalecamy regularne obserwowanie ostrzeżeń IMGW i komunikatów lokalnych Centrów Zarządzania Kryzysowego.

