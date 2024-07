Burze wedrą się do Polski od zachodu. Po upałach nie ma śladu [Prognoza IMGW na 24.07.2024]

Rodzina spędziła dzień nad Zalewem Zemborzyckim. Choć to nie Bałtyk, to musieli słono zapłacić

Taka będzie pogoda w środę. Prognoza IMGW na 24.07.2024

We wschodniej połowie kraju noc z wtorku na środę (23/24 lipca) pogodna i tam bez burz i opadów. Na pozostałym obszarze, szczególnie w drugiej połowie nocy, lokalne deszcze i burze, z sumą opadów do 25 mm. Noc ciepła. Najchłodniej w górach, tam na termometrach od 12°C. Najcieplej w zachodniej Polsce, do 17°C. - Wiatr na wschodzie słaby, zmienny, na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h. W Sudetach porywy do 60 km/h - prognozuje IMGW.

W środę (24 lipca) pogodnie na krańcach wschodnich. Przelotne opady deszczu i burze przemieszczać się będą z zachodu na wschód. Suma opadów w czasie burz do 35 mm. Najchłodniej na północnym zachodzie, tam na termometrach od 21°C. W centrum około 24°C. Najcieplej we wschodniej Polsce, gdzie termometry wskażą do 27°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie północno-zachodni. W czasie burz i w Sudetach porywy wiatru do 65 km/h - przewiduje IMGW.

O tym, co w pogodzie w kolejnych dniach dowiesz się z artykułu Koniec upałów. Jeden szczegół popsuje pogodę

Źródło: IMGW