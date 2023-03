Wypadł z trasy, dachował i uderzył w drzewo. Nie żyje 30-letni kierowca

Łowili ryby i doszło do tragedii. Nie żyje wędkarz

Powiat ostrołęcki. Śmiertelny wypadek z udziałem 30-letniego kierowcy

Późna pora, nieodpowiednia prędkość jazdy może doprowadzić do przerażających sytuacji. W nocy, w sobotę, 25 marca, chwilę po godzinie 3, doszło do śmiertelnego wypadku na prostym odcinku drogi wojewódzkiej w Brzozowym Kącie.

– Kierujący pojazdem marki VW Bora 30-letni mieszkaniec powiatu ostrołęckiego na prostym odcinku drogi wojewódzkiej w obszarze niezabudowanym nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego wypadł z trasy, dachował i uderzył w drzewo – przekazał Polskiej Agencji Prasowej mł. asp. Marcin Sawicki z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

Niestety, 30-letni kierowca poniósł śmierć na miejscu. Samochodem podróżował sam.

Policjanci po raz kolejny apelują do kierowców o ostrożną jazdę!