Ciekawe miejsca

Brytyjczycy i Niemcy pokochali to polskie miasto. W sezonie wysokim pojawia się ich tam coraz więcej

Wakacje 2024 trwają, a do zakończenia tak cudownego okresu w roku jeszcze sporo czasu, lecz mimo to, można już stwierdzić, że dla Polski, a w szczególności dla Lublina był to wyjątkowo udany sezon. Okazuje się bowiem, że w tym roku miasto odwiedziła zatrważająco duża liczba turystów. Co ciekawe, spora część z nich nie była z kraju!