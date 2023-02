Brutalnie zgwałcił kobietę. 49-latek usłyszał wyrok

49-latek zmusił kobietę, by wsiadła do samochodu, szarpał za włosy, kazał jej się rozebrać, a potem ja zgwałcił. Ponadto groził jej, że upubliczni nagrania, gdzie widać gwałt. Po całym zdarzeniu, mężczyzna uciekł zagranicę - a dokładnie do Szwajcarii. Życie na wolności skończyło się, kiedy postanowił on wrócić do kraju - to właśnie wtedy namierzyli go policjanci z Parczewa i doprowadzili do aresztu. Sąd wydał właśnie wyrok w tej sprawie - najbliższe cztery lata mężczyzna spędzi w więzieniu, ponadto ma zapłacić zgwałconej kobiecie 10 tysięcy złotych w ramach "zadośćuczynienia". 49-latek ma również zakaz zbliżania się do ofiary na odległość 50 metrów na okres pięciu lat. Jak opisuje "Dziennik Wschodni", wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny. Zgodnie z polskim kodeksem karnym, za gwałt można spędzić maksymalnie dwanaście lat za kratkami.

