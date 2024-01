Bez tych festiwali nie byłoby lata w Lublinie! Znamy terminarz największych imprez kulturalnych w mieście w 2024

Kiedy będzie Noc Kultury w Lublinie w 2024?

Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i teraz sezon największych lubelskich festiwali w 2024 r. otworzy Noc Kultury. Tym razem jej hasłem przewodnim będą „Neurony Miasta”. Ta wyjątkowa noc w roku ma się odbyć 1/2 czerwca w przestrzeniach Starego Miasta. – Noc Kultury to festiwal, który nieustannie zaskakuje. Dzieją się wtedy rzeczy niezwykłe – tak do udziału w tym wydarzeniu zachęca Joanna Wawiórka-Kamieniecka, dyrektorka festiwalu. Wstęp jest wolny.

Wschód Kultury – Inne Brzmienia 2024. Oto data!

Kolejnym stałym punktem na kulturalnej mapie Lublina jest festiwal Wschód Kultury – Inne Brzmienia. W tym roku na miłośników dobrej muzyki ponownie będą czekać cztery dni wypełnione dobrą muzyką na Błoniach pod Zamkiem. Tegoroczne wydarzenie zostało zaplanowane w terminie 27-30 czerwca. Wstęp jest wolny.

Kiedy odbędzie się Carnaval Sztukmistrzów 2024 w Lublinie?

Carnaval Sztukmistrzów to kolejne wydarzenie kulturalne, które przyciąga do Lublina istne tłumy. To właśnie za jego sprawą na ulicach centrum miasta pojawiają się sztukmistrzowie, którzy czarują publiczność swoimi pokazami i spektaklami. W tym roku Carnaval Sztukmistrzów odbędzie się 25-28 lipca. Wstęp jest wolny (niektóre wydarzenia będą jednak biletowane).

Festiwal Re:tradycja – Jarmark Jagielloński 2024 w Lublinie. Zapisz tę datę!

Festiwal Re:tradycja – Jarmark Jagielloński to jeden z największych festiwali kultury ludowej w naszym kraju. To nie tylko stoiska z niepowtarzalnymi wyrobami, ale także tradycyjna muzyka. – Biorąc udział w festiwalu, zobaczymy też unikalne wzornictwo i rzemiosło prezentujące nie tylko tradycje polskie, ale również to pochodzące z innych regionów Europy Środkowo-Wschodniej – zaprasza Karolina Waszczuk, dyrektorka festiwalu. W tym roku wydarzenie to odbędzie się 23-25 sierpnia na Starym Mieście w Lublinie. Wstęp jest wolny.

Za organizację wszystkich czterech wymienionych wyżej festiwali odpowiadają Warsztaty Kultury w Lublinie.

