Zamaskowany sprawca zaatakował salon masażu przy ul. Chopina w Lublinie - informuje Lublin112.pl. Napastnik wtargnął do placówki we wtorek, 28 stycznia, ok. godz. 19, rzucając butelką z nieznaną substancją, która wywołała nieprzyjemny zapach. Pracownicy salonu masażu uciekli z budynku, wzywając na miejsce służby ratownicze.

Na czas pracy ich pracy teren został zabezpieczony taśmą, a do środka weszli m.in. strażacy w specjalnych kombinezonach, zabezpieczając substancję do badań. Jej odór był na tyle mocny, że dało się go wyczuć również w pewnej odległości od budynku. Nie wiadomo, jak długo potrwały wszystkie czynności, ale w ataku na salon masażu prawdopodobnie nikt nie ucierpiał.

- Prowadzimy postępowanie w tej sprawie, m.in. starając się ustalić tożsamość mężczyzny, który uciekł z miejsca zdarzenia, i sprawdzając, jaką substancję rozlał - przekazał "Super Expressowi" nadkom. Kamil Gołębiowski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

