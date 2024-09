QUIZ. Dochodzisz do finału "Postaw na milion" i słyszysz TO pytanie! Tylko dwie możliwe odpowiedzi

Annopol. Zabójstwo 57-latki. Zbrodnia w rodzinie lekarzy

64-letni lekarz z Annopola to jak na razie jedyna osoba, która może mieć związek z zabójstwem kobiety, do którego doszło w niedzielę, 22 września. Ofiara to żona mężczyzny, której wołanie o pomoc usłyszała w godzinach porannych sąsiadka obydwojga, po czym wezwała na miejsce służby ratownicze. Po przyjeździe policji 57-latka, również pracująca w zawodzie lekarza, została znaleziona nieprzytomna z ranami kłutymi na ciele. Mimo reanimacji zmarła w lokum w jednym z budynków mieszkalnych na terenie miasta.

- O godz. 13 w poniedziałek rozpoczyna się przesłuchanie zatrzymanego w tej sprawie mężczyzny - przekazała w rozmowie z "Super Expressem" Małgorzata Dziedzic, prokurator rejonowy w Kraśniku.

Jak informuje Lublin112.pl, zarówno 57-latka, jak i jej mąż byli znanymi w okolicy lekarzami, którzy cieszyli się szacunkiem innych mieszkańców Annopola.