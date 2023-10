9-latek wpadł pod wóz strażacki! Chwilę wcześniej wysiadł z autobusu

Wóz strażacki potrącił 9-latka. Wypadek pod Opolem Lubelskim

9-latek wpadł prosto pod wóz strażacki, po tym jak wysiadł z autobusu szkolnego w miejscowości Majdany pod Opolem Lubelskim - informuje PAP. Do wypadku doszło w środę, 4 października, ok. godz. 14. Jak wstępnie informuje policja, chłopiec wtargnął pod nadjeżdżający z przeciwnego kierunku samochód ciężarowy matki Kamaz. Jechali nim druhowie lokalnej ochotniczej straży pożarnej, którzy wracali właśnie z interwencji. - W wyniku zdarzenia małoletni z powierzchownymi obrażeniami ciała nie zagrażającymi jego życiu został przewieziony do szpitala, gdzie pozostał na obserwacji - podaje aspirantka Katarzyna Bigos, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim.

Jak dodaje kobieta, prowadzący wóz strażacki 41-letni mężczyzna był trzeźwy. Mundurowi wszczęli w tej sprawie postępowanie, które ma wyjaśnić szczegółowe przyczyny i okoliczności wypadku.