89-latek cofał oplem. Uderzył w budynek i we fiata

Do groźnie wyglądającej kolizji doszło w miniony wtorek, 14 lutego. 89-letni kierowca opla nie zachował należytej staranności i uderzył we fiata, którym kierował 73-latek, a następnie w elewację. Badanie alkomatem wykazało, że sprawca zdarzenia był trzeźwy. Kierowca fiata z obrażeniami trafił do szpitala. - Ustalamy wszystkie okoliczności tego wypadku oraz apelujemy o rozwagę podczas wykonywania manewrów na drodze - czytamy na stronie internetowej policji z Białej-Podlaskiej. Na ten moment trwa śledztwo z artykułu 177 kodeksu karnego. Maksymalna kara to trzy lata więzienia. Sprawca wypadku będzie zapewne musiał również przejść dodatkowe badania lekarskie.

