84-latek zginął w pożarze. Uratowano jego żonę

Do tragedii doszło w sobotę, 28 stycznia. Jak informuje policja z Chełma, przyczyny pożaru są dopiero ustalane. Co udało się ustalić do tej pory? Wiadomo, że w trakcie pożaru zginął 84-letni mężczyzna. O pojawieniu się ognia, poinformowali sąsiedzi. - Prowadzący akcję gaśniczą strażacy w jednym z pomieszczeń znaleźli częściowo zwęglone zwłoki 84-letniego męża kobiety. Starsza pani nie odniosła obrażeń w tym zdarzeniu - czytamy na stronie policji z Chełma. Teraz dokładne okoliczności śmierci mężczyzny będzie wyjaśniać prokuratura. - Dzisiaj (tj. 29 stycznia - przyp. red) przeprowadzone zostaną oględziny z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa, które pozwolą na ustalenie przyczyn tego tragicznego w skutkach zdarzenia - informują funkcjonariusze.

