Ojciec wiedział, co robić

Poważny wypadek w Lublinie. 8-letni chłopiec ciężko ranny po potrąceniu

Kierujący volkswagenem potrącił 8-latka na ul. Lubartowskiej w Lublinie, w wyniku czego chłopiec został ciężko ranny i trafił do szpitala - informuje PAP. Do tragicznego wypadku doszło w środę, 27 września, ok. godz. 19, między ulicami: Ruską i Czwartek. Zgodnie z wstępnymi ustaleniami policji dziecko wbiegło nagle na jezdnię, znajdując się wcześniej na chodniku, po czym zostało uderzone przez nadjeżdżający samochód. Zdaniem mundurowych nie było szans, żeby auto zdążyło zahamować. Obrażenia poszkodowanego są poważne. Interweniujący na miejscu wypadku policjanci przejrzeli ponadto monitoring i przebadali kierowcę volkswagena pod kątem obecności alkoholu - był trzeźwy.

- Będziemy ustalać, w jakich okolicznościach dziecko znalazło się na ulicy - powiedział PAP nadkomisarz Andrzej Fijołek, rzeczniki Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.